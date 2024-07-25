Россия через месяц-полтора не сможет активно наступать и станет в оборону – командующий Нацгвардией

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Фото: личная страница Пивненко в Телеграм

Армия РФ через месяц-полтора не сможет вести активные штурмы на многих направлениях и станет в оборону. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, наступательные возможности россиян не безграничны.

«Да и сколько они несут потерь. Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы сразу на многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить», – отметил Пивненко.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина имеет реалистичный план возвращения Крыма.