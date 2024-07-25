Росія через місяць-півтора не зможе активно наступати і стане в оборону – командувач Нацгвардією

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Фото: особиста сторінка Півненка у телеграмі

Армія РФ за місяць-півтора не зможе вести активні штурми на багатьох напрямках і стане в оборону. Про це в інтерв'ю агентству «Укрінформ» заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За його словами, наступальні можливості росіян не безмежні.

«Та й скільки вони зазнають втрат. Я думаю, ще місяць-півтора, і вони не зможуть вести активні штурми одразу на багатьох напрямках і стануть в оборону у будь-якому разі. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати», – наголосив Півненко.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має реалістичний план повернення Криму.