РФ потеряет до 1,8 млн солдат, чтобы захватить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области – Генштаб Великобритании

России может понадобиться пять лет, чтобы полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом пишет американское издание Newsweek со ссылкой на слова начальника Генштаба Вооруженных сил Великобритании Роли Уокера.

По его словам, при нынешних темпах потерь убитыми и ранеными для захвата этих четырех регионов, по всей вероятности, россиянам необходимо пожертвовать от 1,5 до 1,8 млн солдат.

«А также бесчисленные миллиарды на уничтоженную технику», – сказал Уокер.

Напомним, что в мае и июне 2024 года Россия потеряла рекордное количество военных в Украине.