РФ втратить до 1,8 млн солдатів, щоб захопити Донбас, Запорізьку та Херсонську області – Генштаб Великобританії

Росії може знадобитися п'ять років, аби повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це пише американське видання Newsweek із посиланням на слова начальника Генштабу Збройних сил Великобританії Ролі Уокера.

За його словами, за нинішніх темпів втрат убитими та пораненими для захоплення цих чотирьох регіонів, ймовірно, росіянам необхідно пожертвувати від 1,5 до 1,8 млн солдатів.

«А також незліченні мільярди на знищену техніку», – сказав Уокер.

Нагадаємо, що у травні та червні 2024 року Росія втратила рекордну кількість військових в Україні.