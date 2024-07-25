В Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион

Задержали предполагаемого убийцу Фарион. Фото: Игорь Клименко

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда и бывшего народного депутата Украины Ирины Фарион.



«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Задержан 18-летний парень», — сообщил глава государства в своем телеграм-канале.



По словам Зеленского, операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.



Продолжаются следственные действия и экспертизы.



Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что задержан 18-летний житель Днепра. «Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове», — отметил министр.



По его словам, сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок — лишь исполнитель.



Ранее мы рассказывали, что во Львове вечером 19 июля совершили покушение на Ирину Фарион. В женщину стреляли. Поздно вечером стало известно, что экс-нардепка умерла в больнице.



Утром 25 июля в сети появилась информация, что российская неонацистская группировка NS/WP (National-Socialism/White Power) взяла на себя ответственность за убийство Фарион.