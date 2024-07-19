Во Львове стреляли в Ирину Фарион: детали

На Фарион совершили покушение. Фото: svoboda.org.ua

Во Львове вечером 19 июля совершили покушение на Ирину Фарион. В женщину стреляли, она находится в больницу. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.



По его словам, инцидент произошел на улице Масарика.



«Сообщают, что подстрелили женщину. По информации, это языковед Ирина Фарион. Женщина жива», — отметил он.





Зинкевич уточнил, что Фарион находится в тяжелом состоянии. «Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», — заявил депутат.



Обновлено (20:20). В полиции подтвердили, что получила ранения 60-летняя общественная деятельница. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы.



«Во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания и задержания стрелка», — отметили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что после ряда скандалов с участием Фарион и обращений чиновников к правоохранителям, в СБУ было начато уголовное производство в отношении нее. В тот же день «Львовская политехника» уволила Фарион, однако появилась информация, что экс-нардеп будет судиться с учебным заведением.