У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон

Затримали імовірного вбивцю Фаріон. Фото: соцмережі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці та колишньої народної депутатки України Ірини Фаріон.



«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання у Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Затримано 18-річного хлопця», — повідомив глава держави у телеграм-каналі.



За словами Зеленського, операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні спеціалістів Національної поліції України, СБУ та інших служб.



Продовжуються слідчі дії та експертизи.



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів подробиці затримання підозрюваного.



«139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок за маршрутом відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу», — зазначив Клименко.



Щодо самого підозрюваного, то це 18-річний житель Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

«Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець», — додав Ігор Клименко.



Раніше ми розповідали, що у Львові ввечері 19 липня вчинили замах на Ірину Фаріон. У жінку стріляли. Пізно ввечері стало відомо, що екснардепка померла у лікарні.



Вранці 25 липня в мережі з'явилася інформація, що російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism/White Power) взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.