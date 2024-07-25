Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон

25 липня 2024, 15:19

У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон

Затримали імовірного вбивцю Фаріон. Фото: соцмережі Затримали імовірного вбивцю Фаріон. Фото: соцмережі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці та колишньої народної депутатки України Ірини Фаріон.

«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання у Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Затримано 18-річного хлопця», — повідомив глава держави у телеграм-каналі.

За словами Зеленського, операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні спеціалістів Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Продовжуються слідчі дії та експертизи.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів подробиці затримання підозрюваного.

«139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок за маршрутом відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу», — зазначив Клименко.

Щодо самого підозрюваного, то це 18-річний житель Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

«Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець», — додав Ігор Клименко.

Раніше ми розповідали, що у Львові ввечері 19 липня вчинили замах на Ірину Фаріон. У жінку стріляли. Пізно ввечері стало відомо, що екснардепка померла у лікарні.

Вранці 25 липня в мережі з'явилася інформація, що російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism/White Power) взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Ірина Фаріон
Місця
Дніпро
Події
Вбивство Стрілянина

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:03
РФ завершила будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: зараз її тестують
12:59
Російські військові завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного: окуповано село Новоселівка Перша — аналітик BILD
23:49
Головне за день: Росармія намагається оточити ЗСУ біля Прогресу. Протест у Донецьку
19:31
В окупованій Авдіївці епідемія холери: місто закрите на в'їзд, людей звідти не випускають
18:07
У Криму водні ресурси суттєво зменшуються: окупований півострів висихає
12:39
У захопленому Донецьку жителі Кіровського району перекрили вулицю через відсутність води
23:26
Головне за день: У Севастополі дрон атакував військову частину. У порту Кавказ «приліт» у пором
16:44
Росія перетворила окуповану Донеччину на полігон для сміття з Ростовської області
16:02
Один із головних рупорів Кремля у Донецьку: СБУ повідомила про підозру гендиректору «медіахолдингу ДНР»
13:59
«ДНР»: в окупованому Донецьку пенсіонерка травмувалася через обстріл
12:46
Внаслідок нічної атаки дронів у Севастополі вражена військова частина
11:56
ФСБ затримала жителів окупованого Маріуполя: вони нібито планували підпалити мечеть у Бєлгороді
09:56
Російські окупанти створили фонд, щоб забирати в українців житло на захоплених територіях
07:12
Вночі Севастополь атакували безпілотники
23:48
Головне за день: Бої під Покровськом. Українські дрони атакували аеродром Морозовськ
23:23
«ДНР»: Ще одна причина відсутності води в окупації – спека
21:00
«ДНР»: За день у Горлівці та Донецьку шестеро людей поранені через обстріли
19:00
Вибух газу: в будинку окупованої Макіївки руйнується під'їзд
13:47
У Маріуполі вагітну жінку у тяжкому стані відмовилися приймати у лікарні та викликали охорону
12:57
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: попередньо, загинула жінка
усі новини
17:59
Російські війська вдарили по Новогродівці з РСЗВ «Смерч»: є пошкодження
17:40
Відомі нові подробиці у справі про вбивство Фаріон
17:03
Армія РФ просунулась у Новоселівці Першій, Вовчому та поблизу ще трьох сіл на Донеччині – DeepState
16:30
У Костянтинівській лікарні повідомили про зміну номерів телефонів
16:20
Бійцям 31-ї бригади ЗСУ вночі вдалося прорватися з оточення поблизу Прогресу на Донеччині – DeepState
15:22
У Донецькій області СБУ затримала торговців трофейною зброєю
15:19
У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон
13:59
РФ втратить до 1,8 млн солдатів, щоб захопити Донбас, Запорізьку та Херсонську області – Генштаб Великої Британії
13:48
Вертоліт Мі-28, що впав у Калузької області РФ, був «мисливцем за БПЛА»
13:03
РФ завершила будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: зараз її тестують
12:59
Російські військові завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного: окуповано село Новоселівка Перша — аналітик BILD
12:47
Армія РФ дроном атакувала житловий будинок у Кураховому: спалахнула пожежа
12:08
У Курській області військові РФ обстріляли машину з цивільними: військовослужбовців затримали
11:51
Росія через місяць-півтора не зможе активно наступати і стане в оборону – командувач Нацгвардією
11:41
З окупації повернули чотирьох дітей — Прокудін
11:17
У Туреччині затримали підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ
10:37
Сили ППО збили 25 з 38 дронів-камікадзе — Олещук
10:30
Війська Росії вночі з артилерії обстріляли Костянтинівку: пошкоджено будинки та газопровід
10:15
Армія РФ 13 разів обстріляла населені пункти Донецької області минулої доби
10:01
Британія допоможе Україні на шляху до НАТО та надасть військову допомогу
усі новини
ВІДЕО
Підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ затримали в Туреччині. Скриншот відео У Туреччині затримали підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ
25 липня, 11:17
Ірина Фаріон. Фото: Львівська ОВА Російські неонацисти взяли на себе відповідальність за вбивство Фаріон
25 липня, 07:28
Знищена система ППО «Панцир-С1» поблизу Донецька. Фото: кадр із відео ЗСУ ракетами HIMARS знищили російську систему ППО поблизу окупованого Донецька
24 липня, 20:53
Супутниковий знімок Криму, що висихає. Фото: DeepState У Криму водні ресурси суттєво зменшуються: окупований півострів висихає
24 липня, 18:07
У Москві підірвали автомобіль, в якому перебував російський офіцер з дружиною. Їх доправили до реанімації. Фото: Baza Російського офіцера з дружиною підірвали сьогодні в автомобілі у Москві
24 липня, 11:23
Відбулася евакуація із Торецька. Фото: поліція Під звуки артилерії: екіпаж «Білий янгол» вивіз чотирьох людей з Торецька
23 липня, 16:24
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір