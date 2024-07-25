Российские неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион

Ирина Фарион. Фото: Львовская ОВА

Российская неонацистская группировка NS/WP (National-Socialism/White Power) взяла на себя ответственность за убийство языковеда и бывшего народного депутата Украины Ирины Фарион во Львове. Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на страницу движения.

Как доказательство своей причастности к убийству, группировка показала фрагмент видео якобы с моментом нападения на Фарион.

На этом видео продолжительностью в 10 секунд сначала показывают Ирину Фарион, которая учит темнокожего легионера украинского футбольного клуба «Рух» Эрнеста Антве украинскому. Далее показывают кадры с улицы, на которых слышен женский крик и звук выстрела. Также на этом видео можно увидеть автомобили, похожие на стоящие у дома Фарион в день выстрела.

Сам канал создан только 27 апреля, а на видео сложно разобрать происходящее, ведь автор съемки практически все время закрывает камеру пальцем.

ASTRA отмечает, что NS/WP также опубликовала манифест, написанный на русском языке. В нем отмечается, что Фарион — «вредительница» и «расовая изменница». Также указывается, что с этого дня начинается белая революция.

NS/WP — неонацистская экстремистская группа, действующая в России. В 2000-х годах многие не связанные между собой нацистские группы использовали аббревиатуру NS/WP.

В апреле 2024 года ФСБ заявила о предотвращении терактов NS/WP в военкоматах и отделах полиции России. А летом 2023 года ФСБ обвинила движение в подготовке покушений на российских пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян.

ФСБ утверждала, что убийство Соловьева якобы готовилось по заказу Службы безопасности Украины, однако сама группировка в соцсетях отвергла любую связь с правительством Украины.

Напомним, во Львове 19 июля совершили покушение на Ирину Фарион. Вечером того же дня она скончалась в больнице.