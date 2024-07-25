Известны новые подробности по делу об убийстве Фарион

Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности об убийстве бывшего народного депутата Ирины Фарион. Задержанный готовился как минимум два месяца, сообщил Клименко в эфире «Единых новостей».



По мнению главы МВД, доказательная база, которая была собрана правоохранителями, достаточная для того, чтобы было предъявлено задержанному лицу соответствующее обвинение.



«Мы проследили его передвижения, мы проследили, как он переодевался, каким образом менял походку, каким образом менял маршруты, как минимум он менял три раза место жительства», — сказал Игорь Клименко.



Для задержания подозреваемого оперативные службы работали непрерывно 139 часов.





Правоохранители рассматривают версии мотива преступления, которые уже озвучивали: это и возможный российский след, это и общественная деятельность жертвы, и личная неприязнь к ней. Министр отметил, что следователи рассматривают также и другие версии.



Как выяснили журналисты «Радио Свобода», задержан 18-летний парень, который учился в Днепровской гимназии № 62. Он занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде «МДЮСШ U-19».



Журналисты связались с отцом подозреваемого. В комментарии мужчина сообщил, что он служит в украинской армии, а сына давно не видел, но о его задержании узнал от жены.



«Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону. Мне жена сегодня позвонила, сказала, что произошло задержание сына. То ли задержание, то ли арест — тут же тоже непонятно. Не все так «гладко» было: жену держали вне помещения, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом», — сказал отец задержанного.

Ранее мы рассказывали, что во Львове вечером 19 июля совершили покушение на Ирину Фарион. В женщину стреляли. Поздно вечером стало известно, что экс-нардепка умерла в больнице.



Утром 25 июля в сети появилась информация, что российская неонацистская группировка NS/WP (National-Socialism/White Power) взяла на себя ответственность за убийство Фарион.