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Відомі нові подробиці у справі про вбивство Фаріон

25 липня 2024, 17:40

Відомі нові подробиці у справі про вбивство Фаріон

Глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці про вбивство колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Затриманий готувався щонайменше два місяці, – повідомив Клименко в ефірі «Єдиних новин».

На думку очільника МВС, доказова база, зібрана правоохоронцями, є достатньою для того, щоб висунути затриманій особі відповідне звинувачення.

«Ми простежили його пересування, ми простежили, як він переодягався, яким чином змінював ходу, яким чином змінював маршрути, щонайменше він змінював тричі місце проживання», — сказав Ігор Клименко.

Для затримання підозрюваного оперативні служби працювали безперервно 139 годин.

Правоохоронці розглядають версії мотиву злочину, які вже озвучували: це і можливий російський слід, це громадська діяльність жертви, і особиста неприязнь до неї. Міністр зазначив, що слідчі розглядають також інші версії.

Як з'ясували журналісти «Радіо Свобода», затримали 18-річного хлопця, який навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді «МДЮСШ U-19».

Журналісти зв'язалися із батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що служить в українській армії, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

«Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що сталося затримання сина. Чи то затримання, чи то арешт — тут теж незрозуміло. Не все так «гладко» було: дружину тримали поза приміщенням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для вбивства Фаріон не було, він не мав жодних українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси управління БПЛА, щоби приєднатися до української армії, займався футболом», — сказав батько затриманого.

Раніше ми розповідали, що у Львові ввечері 19 липня вчинили замах на Ірину Фаріон. У жінку стріляли. Пізно ввечері стало відомо, що екснардепка померла у лікарні.

Вранці 25 липня в мережі з'явилася інформація, що російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism/White Power) взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон.

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