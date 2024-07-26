На аэродроме Саки в оккупированном Крыму начался пожар после прилетов, прогремели взрывы

Пожар после прилёта на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Фото: Крымский ветер/Telegram

В ночь на пятницу, 26 июля, во временно оккупированном Крыму объявляли тревогу из-за баллистической угрозы и атаки БПЛА. Канал «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев сообщает о прилетах и пожаре на аэродроме Саки.

«Подписчики сообщают, что горит аэродром Саки в Новофедоровке и слышна детонация боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также канал цитирует очевидца, который сообщил о серии взрывов: «02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахает со всех сторон — со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко, скорее всего, в Саках».

Позже источник канала сообщил, что на аэродроме Саки поражен склад с боеприпасами: «Ракеты "воздух-воздух" в Саках полетели в воздух. Вместе с бортами».

Также сообщается о «мощных прилетах» в Окуновке, к северо-западу от Евпатории.

В Севастополе также в 02:42 объявили сигнал «Баллистика», но быстро отменили. Вскоре там заявили об угрозе БПЛА.

Напомним, недавно в интервью британскому изданию The Guardian главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина имеет план возвращения оккупированного Крыма. По словам Сырского, этот план — реалистичный.