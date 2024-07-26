На аеродромі «Саки» в окупованому Криму почалася пожежа після «прильотів», пролунали вибухи

У ніч проти п'ятниці, 26 липня, у тимчасово окупованому Криму оголошували тривогу через балістичну загрозу та атаку БПЛА. Канал «Кримський вітер» з посиланням на очевидців повідомляє про прильоти та пожежу на аеродромі «Саки».
«Підписники повідомляють, що горить аеродром «Саки» в Новофедорівці і чути детонацію боєприпасів», — йдеться в повідомленні.
Також канал цитує очевидця, який повідомив про серію вибухів: «О 2:41 вже 13 потужних вибухів, чути гул ракет, бахає з усіх боків — з боку Добрушиного, з боку Євпаторії, з боку Новоозерного і десь далеко, швидше за все, в Саках».
Пізніше джерело каналу повідомило, що на аеродромі «Саки» уражений склад із боєприпасами: «Ракети "повітря-повітря" в Саках полетіли в повітря. Разом із бортами».
Також повідомляється про «потужні прильоти» в Окунівці, на північний захід від Євпаторії.
У Севастополі також о 2:42 оголосили сигнал «Балістика», але швидко скасували. Згодом заявили про загрозу БПЛА.
Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю британському виданню The Guardian головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна має план повернення окупованого Криму. За словами Сирського, цей план є реалістичним.
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