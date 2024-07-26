Детали убийства Фарион: в телефоне подозреваемого нашли «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ»

25 июля в Днепре задержали подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, им оказался 18-летний парень из Днепра. В нее стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу, но само орудие пока не найдено. Также в телефоне подозреваемого нашли «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ». Об этом стало известно из брифинга, который состоялся в пятницу, 26 июля.
«На месте была найдена пуля 9 на 18, гильза спортивная. Она сейчас на экспертизе. Такие патроны закупали в 2017-18 году в количестве 1 миллион штук. Специфическая пуля, не боевая. Сейчас должны установить, где она была приобретена. Возможно, на черном рынке. Возможно, была приобретена ранее», - отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, накануне убийства жительница Львова сделала фото подозрительного парня, который сидел возле 6-го подъезда дома, где проживала Фарион.
Как отмечается, парень прибыл во Львов 9 июля, через систему интернет-бронирования жилья Booking снял квартиру, а затем еще две. После вокзала от отправился на «Новую почту», там ему пришла посылка с вещами, в частности, очки, накладная бороду, панама, сумка и шорты.
В полиции изучают его связи на территории Украины и за границей. Одна из версий — причастность спецслужб РФ.
На брифинге рассказали, что убийство произошло за «белым силикатным домом». Камера не зафиксировала момент убийства, однако на камерах видно, как подозреваемый подходит к месту преступления за несколько секунд до совершения убийства.
В тот момент Фарион ждала такси, находилась возле своего подъезда в спокойном состоянии, не ощущая угрозы. Убийца подошел к ней на расстоянии 1,5-2 м.
Подозреваемый выехал со Львова 21 июля, камеры с вокзала его зафиксировали, на следующий день, 22 июля, он приехал в Днепр.
Правоохранительные органы задержали фигуранта в его квартире в Днепре, он проживал с мамой.
В его телефоне нашли «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации», фото Фарион, также в истории веб-просмотра были поиски фотографий и информации о других политиках.
Кроме того, правоохранители обнаружили в его гаджете «прощальное письмо», в случае, если «что-то пойдет не по плану», но он его никому не отправил.
Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Ранее мы рассказывали, что во Львове вечером 19 июля совершили покушение на Ирину Фарион. В женщину стреляли. Поздно вечером стало известно, что экс-нардепка умерла в больнице.
Утром 25 июля в сети появилась информация, что российская неонацистская группировка NS/WP (National-Socialism/White Power) взяла на себя ответственность за убийство Фарион.
Также Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности об убийстве бывшего народного депутата Ирины Фарион. Задержанный готовился как минимум два месяца.
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