Выбрались из-под завалов после атаки РФ: «Белые ангелы» показали эвакуацию людей из Красногоровки

Прошла эвакуация из Красногоровки. Фото: полиция

Полицейский экипаж «Белые ангелы» помогли выбраться из-под завалов троим гражданским в городе Красногоровка. Сейчас они находятся в безопасном месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«После прилета в дом мужчина и две женщины сумели выбраться из-под завалов и связаться с полицейскими. Ради спасения семья преодолела 5 километров пешком по сорокаградусной жаре, а группа «Белый Ангел» рискнула приблизиться вплотную к врагу. Экипаж заметил враг. Россияне открыли по автомобилю огонь из артиллерии», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что правоохранительные органы вывезли не только людей, но и семерых их домашних любимцев - собак, кошек и черепашку.



В Красногоровке остается более 190 человек.



Ранее мы писали, что из Торецка за две недели были эвакуированы около двух тысяч жителей. Сейчас в городе остаются 3,5 тыс. людей.