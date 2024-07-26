Вибралися з-під завалів після атаки РФ: «Білі янголи» показали евакуацію людей з Красногорівки

Відбулася евакуація з Красногорівки. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» допоміг вибратися з-під завалів трьом цивільним у Красногорівці. Нині вони перебувають у безпечному місці. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Після «прильоту» до будинку чоловік та дві жінки зуміли вибратися з-під завалів та зв'язатися з поліцейськими. Заради порятунку сім'я подолала 5 кілометрів пішки за сорокаградусної спеки, а група «Білий янгол» ризикнула наблизитися до ворога. Екіпаж помітив ворог. Росіяни відкрили по автомобілю вогонь з артилерії», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що правоохоронні органи вивезли не лише людей, а й сімох їхніх домашніх улюбленців: собак, кішок та черепашку.



У Красногорівці залишається понад 190 людей.



Раніше ми писали, що з Торецька за два тижні евакуйовано близько двох тисяч жителів. Нині у місті залишаються 3,5 тис. людей.