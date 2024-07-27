За добу армія РФ пошкодила обстрілами 22 житлові будинки в Донецькій області

Російська армія за добу завдала 2753 ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. Обстріляні 9 населених пунктів. Пошкоджені 38 цивільних об'єктів — 22 житлові будинки, підприємство, адмінбудівлі, магазин, автотранспорт, газопроводи. Про це повідомили у поліції Донеччини.

Як повідомлялося, Костянтинівку окупанти атакували авіабомбою УМПБ Д-30СН та з артилерії — поранили двох мирних жителів, пошкодили приватний та 5 багатоквартирних будинків, об'єкт соціальної інфраструктури, газопровід.



По Торецьку росіяни вдарили бомбою КАБ-250 з модулем УМПК — травмовано людину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Поліція допомогла евакуювати 660 людей, із них 71 дитина. З початку обов'язкової евакуації — 79 625 цивільних, серед них 21 267 — діти, 7 139 — люди з інвалідністю.