Россия ударила по Сумской области: погиб 14-летний мальчик

Российские войска днем 27 июля обстреляли Сумскую область. Травмированы 13 мирных жителей, из которых 7 — дети.



В областной прокуратуре сообщили, что несовершеннолетний ребенок погиб. Мальчику было 14 лет.



«Сегодня, 27 июля, враг, применив реактивные системы залпового огня, обстрелял Глуховскую громаду. Зафиксировано 12 взрывов», — сообщили в областной военной администрации.

По предварительным данным Россия вела огонь по Глухову из РСЗО.



Также повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.



Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.



На месте прилетов работают аварийно-спасательные службы.