Росія вдарила по Сумській області: загинув 14-річний хлопець

Російські війська вдень 27 липня обстріляли Сумську область. Травмовано 13 мирних жителів, серед яких 7 — діти.



В обласній прокуратурі повідомили, що неповнолітня дитина загинула. Хлопчику було 14 років.



«Сьогодні, 27 липня, ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду. Зафіксовано 12 вибухів», — повідомили в обласній військовій адміністрації.

За попередніми даними, Росія вела вогонь по Глухову з РСЗВ.



Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.



Під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Потерпілим надається необхідна медична допомога.



На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби.