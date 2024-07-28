В Херсонской области вода непригодна для использования — ЦНС

Употребление воды на оккупированной территории Херсонской области опасно для здоровья. Иллюстративное фото

Вода во временно оккупированной Херсонской области непригодна для использования. Состояние местных водоемов является критически опасным. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что лабораторные анализы качества воды в водоемах Нижних Сирогоз, Первопокровки, Верхних Сирогоз и Новоалександровки показали неудовлетворительные результаты, представляющие угрозу здоровью граждан.

Оккупанты признают, что воду нельзя использовать ни для бытовых или сельскохозяйственных нужд, ни для купания.

В ЦНС отметили, что ситуация с водообеспечением на временно оккупированных территориях Украины уже давно вышла из-под контроля оккупантов. Деятельность врага проявляется не только в разрушении украинских городов и убийствах мирного населения, но и в недопустимом отношении к экологии.

Ранее сообщалось, что жители Кировского района временно оккупированного Донецка 24 июля перекрыли улицу в городе из-за отсутствия водоснабжения. Люди заблокировали движение автомобилей и требовали вернуть воду. Некоторые не видели воду в кранах с 2022 года.