Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Херсонской области вода непригодна для использования — ЦНС

28 июля 2024, 16:50

В Херсонской области вода непригодна для использования — ЦНС

Употребление воды на оккупированной территории Херсонской области опасно для здоровья. Иллюстративное фото Употребление воды на оккупированной территории Херсонской области опасно для здоровья. Иллюстративное фото

Вода во временно оккупированной Херсонской области непригодна для использования. Состояние местных водоемов является критически опасным. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что лабораторные анализы качества воды в водоемах Нижних Сирогоз, Первопокровки, Верхних Сирогоз и Новоалександровки показали неудовлетворительные результаты, представляющие угрозу здоровью граждан.

Оккупанты признают, что воду нельзя использовать ни для бытовых или сельскохозяйственных нужд, ни для купания.

В ЦНС отметили, что ситуация с водообеспечением на временно оккупированных территориях Украины уже давно вышла из-под контроля оккупантов. Деятельность врага проявляется не только в разрушении украинских городов и убийствах мирного населения, но и в недопустимом отношении к экологии.

Ранее сообщалось, что жители Кировского района временно оккупированного Донецка 24 июля перекрыли улицу в городе из-за отсутствия водоснабжения. Люди заблокировали движение автомобилей и требовали вернуть воду. Некоторые не видели воду в кранах с 2022 года.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Вода Херсонская область Оккупированная территория

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:50
В Херсонской области вода непригодна для использования — ЦНС
09:59
Пять человек погибли и 15 пострадали в результате ударов армии РФ по Донецкой области за сутки
08:21
Армия РФ продолжает продвигаться на Покровском направлении — DeepState
23:00
Главное за день: Обстрел Сумской области. Атакованы три аэродрома в РФ
15:56
В оккупированном Шахтерске у детей с инвалидностью хотели забрать часть социальных выплат
13:30
Обстрел Горловки: есть раненые, обесточены несколько кварталов, поврежден автопарк
23:16
Главное за день: ВСУ ударили по аэродрому в Крыму. Бюст российского военного в Мариуполе
22:30
Протест в Донецке, российское училище в Мариуполе, разруха на Арабатской стрелке — дайджест новостей из оккупации ►
17:08
В оккупированном Мариуполе восьмилетний мальчик подорвался на взрывчатке: ребенок получил ранения
15:52
В оккупированном Мариуполе россияне установили памятник убийце местных жителей – мэрия
14:58
Сбежавшего со службы жителя «ДНР» две недели удерживали в подвале и избивали
14:40
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
12:25
Расстояние от линии фронта до Мирнограда Донецкой области сократилось до 11,5 километров
11:18
Источники подтвердили попадание по аэродрому «Саки» в Крыму: уничтожена РЛС, ранены двое военных — ASTRA
07:55
На аэродроме Саки в оккупированном Крыму начался пожар после прилетов, прогремели взрывы
23:17
Главное за день: Армия РФ завершила захват плацдарма под Покровском. Убийца Фарион найден?
21:00
Горловка и Донецк под обстрелами: 2 человека погибли, 8 — ранены
13:03
РФ завершила строительство железной дороги из Ростов-на-Дону в оккупированный Мариуполь: сейчас ее тестируют
12:59
Российские военные завершили захват плацдарма вокруг Очеретино: взято село Новоселовка Первая — аналитик BILD
23:49
Главное за день: Росармия пытается окружить ВСУ возле Прогресса. Протест в Донецке
все новости
17:40
В пять районов Донецкой и Днепропетровской областей энергетики вернули свет после обстрелов — ДТЭК
16:50
В Херсонской области вода непригодна для использования — ЦНС
15:20
Десятки россиян из ЧВК «Вагнер» убиты или взяты в плен на севере Мали в Африке
12:55
В Харькове сегодня прогремели взрывы
12:20
Россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: есть убитые и раненые
10:57
В Воздушных силах рассказали о сбитых российских целях этой ночью
09:59
Пять человек погибли и 15 пострадали в результате ударов армии РФ по Донецкой области за сутки
08:21
Армия РФ продолжает продвигаться на Покровском направлении — DeepState
07:30
В Курской области РФ после атаки беспилотников загорелась нефтебаза
23:00
Главное за день: Обстрел Сумской области. Атакованы три аэродрома в РФ
17:00
Россия ударила по Сумской области: погиб 14-летний мальчик
16:14
Обстрел Мирнограда и Курахово: среди раненых есть ребенок
15:56
В оккупированном Шахтерске у детей с инвалидностью хотели забрать часть социальных выплат
14:40
Дроны атаковали три российских военных аэродрома, поврежден бомбардировщик — СМИ
13:30
Обстрел Горловки: есть раненые, обесточены несколько кварталов, поврежден автопарк
11:50
СМИ: Россия связывалась с Пентагоном и жаловалась на Украину
10:45
За сутки армия РФ повредила обстрелами 22 жилых дома в Донецкой области
09:31
Армия РФ сейчас наиболее активно атакует Покровское направление в Донецкой области
08:55
Беспилотники атаковали Рязань в РФ
08:30
В Донецкой области за сутки под обстрелами ранены 3 человека
все новости
ВИДЕО
После атаки дронов возник пожар на нефтебазе в Курской области РФ. Фото: ASTRA/Telegram В Курской области РФ после атаки беспилотников загорелась нефтебаза
28 июля, 07:30
Протест в Донецке, российское училище в Мариуполе, разруха на Арабатской стрелке — дайджест новостей из оккупации ► Протест в Донецке, российское училище в Мариуполе, разруха на Арабатской стрелке — дайджест новостей из оккупации ►
26 июля, 22:30
Как парамедики эвакуировали пострадавших после обстрела Константиновки — видео ► Как парамедики эвакуировали пострадавших после обстрела Константиновки — видео ►
26 июля, 19:20
Прошла эвакуация из Красногоровки. Фото: полиция Выбрались из-под завалов после атаки РФ: «Белые ангелы» показали эвакуацию людей из Красногоровки
26 июля, 16:16
Украинские пограничники уничтожили пункт управления БпЛА, склады боекомплекта, укрытие и пехоту противника. Фото: ГПСУ Пограничники уничтожили пункт управления БПЛА, склады боекомплекта, укрытий и пехоты россиян
26 июля, 15:25
Жителя «ДНР» силой заставляли подписать контракт с ВС России. Фото: Интерфакс Сбежавшего со службы жителя «ДНР» две недели удерживали в подвале и избивали
26 июля, 14:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор