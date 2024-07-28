В Херсонской области вода непригодна для использования — ЦНС

Вода во временно оккупированной Херсонской области непригодна для использования. Состояние местных водоемов является критически опасным. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что лабораторные анализы качества воды в водоемах Нижних Сирогоз, Первопокровки, Верхних Сирогоз и Новоалександровки показали неудовлетворительные результаты, представляющие угрозу здоровью граждан.
Оккупанты признают, что воду нельзя использовать ни для бытовых или сельскохозяйственных нужд, ни для купания.
В ЦНС отметили, что ситуация с водообеспечением на временно оккупированных территориях Украины уже давно вышла из-под контроля оккупантов. Деятельность врага проявляется не только в разрушении украинских городов и убийствах мирного населения, но и в недопустимом отношении к экологии.
Ранее сообщалось, что жители Кировского района временно оккупированного Донецка 24 июля перекрыли улицу в городе из-за отсутствия водоснабжения. Люди заблокировали движение автомобилей и требовали вернуть воду. Некоторые не видели воду в кранах с 2022 года.
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