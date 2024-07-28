У Херсонській області вода непридатна для використання — ЦНС

Вживання води на окупованій території Херсонської області є небезпечним для здоров'я. Ілюстративне фото

Вода в тимчасово окупованій Херсонській області непридатна для використання. Стан місцевих водойм є критично небезпечним. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сирогоз, Первопокровки, Верхніх Сирогоз та Новоолександрівки показали незадовільні результати, що становлять загрозу здоров'ю громадян.

Окупанти визнають, що воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, ні для купання.

У ЦНС зазначили, що ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. Діяльність агресора проявляється не лише у руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а й у неприпустимому ставленні до екології.

Раніше повідомлялося, що мешканці Кіровського району тимчасово окупованого Донецька 24 липня перекрили вулицю у місті через відсутність водопостачання. Люди заблокували рух автомобілів та вимагали повернути воду. Дехто не бачив воду у кранах із 2022 року.