ППО України збила ракету Х-59/Х-69 та 9 з 10 «шахедів»

ППО України збила ракету Х-59/Х-69 та 9 із 10 «шахедів». Фото: Олещук / Telegram

У ніч проти 29 липня 2024 року Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 з повітряного простору окупованої Донецької області та 10 ударними БПЛА типу «Шахед».



Про це повідомив телеграм-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.



«В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БПЛА Shahed-131/136. Повітряні цілі знищені у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях», — написав Олещук.



Раніше російська окупаційна армія вночі обстріляла Україну ракетою та БПЛА.