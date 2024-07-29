На оккупированной Луганщине несколько дней не будет воды: названы города и поселки

Водоснабжение ряда оккупированных города будет приостановлено. В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что с 30 июля без воды останутся: Брянка, Кировск, Стаханов, часть Алчевска, Перевальского и Славяносербского районов.



Причиной приостановки водоснабжения называют плановые ремонтные работы на электроподстанции, а также отсутствие электроэнергии на двух водозаборах в Алчевске.



Сроки восстановления водоснабжения называют разные для каждого населенного пункта.



В частности, без воды останутся:

Славяносербск, Зимогорье (частный сектор), села Красный Лиман, Смелое, Долгое, Степовое. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды — 31 июля.

Зоринск, Артемовск, поселки Комсомольский, Байрачки, Кипучая, Софиевка. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды — 1 августа.

поселки Горького, Административный, Брикетный города Алчевска. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды — 1 августа.

Брянка. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды — 1-2 августа.

поселки Южная Ломоватка, Вергулевка, совхоза «Червоный прапор», Новый, жилмассивы Замковка, Анненка, Сабовка. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды — 3-4 августа.

Стаханов, Ирмино. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды — 2-3 августа.

Первомайск, Алмазная. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды — 3-4 августа.

Кировск (потребители, подключенные к водоводу диаметром 1 000 мм). Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды — 5 августа.