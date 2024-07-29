На окупованій Луганщині кілька днів не буде води: названі міста та селища

Водопостачання до ряду окупованих міст буде припинено. В окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили, що з 30 липня без води залишаться: Брянка, Кіровськ, Стаханов, частина Алчевська, Перевальського та Слов'яносербського районів.



Причиною припинення водопостачання називають планові ремонтні роботи на електропідстанції, а також відсутність електроенергії на двох водозаборах в Алчевську.



Терміни відновлення водопостачання називають різними для кожного населеного пункту.



Зокрема, без води залишаться:

Слов'яносербськ, Зимогір'я (приватний сектор), села Червоний Лиман, Сміле, Довге, Степове. Орієнтовний час входження до колишнього режиму подачі води — 31 липня.

Зоринськ, Артемівськ, селища Комсомольський, Байрачки, Кипуча, Софіївка. Орієнтовний час входження до колишнього режиму подачі води — 1 серпня.

селища Горького, Адміністративний, Брикетний міста Алчевська. Орієнтовний час входження до колишнього режиму подачі води — 1 серпня.

Чортків. Орієнтовний час входження до колишнього режиму подачі води — 1-2 серпня.

селища Південна Ломуватка, Вергулівка, радгоспу «Червоний прапор», Новий, житлові масиви Замківка, Анненка, Сабовка. Орієнтовний час входження до колишнього режиму подачі води — 3-4 серпня.

Стаханов, Ірміно. Орієнтовний час входження до колишнього режиму подачі води — 2-3 серпня.

Первомайськ, Алмазна. Орієнтовний час входження до колишнього режиму подачі води — 3-4 серпня.

Кіровськ (споживачі, підключені до водоводу діаметром 1000 мм). Орієнтовний час входження до колишнього режиму подачі води — 5 серпня.