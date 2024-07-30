Оккупанты ударили по Николаевке: поврежден инфраструктурный объект и дома

В ночь на 30 июля российские оккупанты ударили по селу Николаевка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Новогродовской ГВА.
«Ночью село Николаевка подверглось очередному обстрелу из РСЗО «Смерч», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поврежден инфраструктурный объект и жилье мирных жителей. Информация о пострадавших и погибших не поступала.
В ведомстве призвали мирных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Ранее мы писали, что российские войска 29 июля обстреляли Покровск Донецкой области, в городе устраняют последствия разрушений. В результате атак ранения получила женщина 1946 года рождения, она находится в больнице.
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