Оккупанты ударили по Николаевке: поврежден инфраструктурный объект и дома

Россияне обстреляли Николаевку Фото: Новогродовская ГВА

В ночь на 30 июля российские оккупанты ударили по селу Николаевка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Новогродовской ГВА.



«Ночью село Николаевка подверглось очередному обстрелу из РСЗО «Смерч», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежден инфраструктурный объект и жилье мирных жителей. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

В ведомстве призвали мирных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.



Ранее мы писали, что российские войска 29 июля обстреляли Покровск Донецкой области, в городе устраняют последствия разрушений. В результате атак ранения получила женщина 1946 года рождения, она находится в больнице.