Окупанти вдарили по Миколаївці: пошкоджено інфраструктурний об'єкт та будинки

У ніч проти 30 липня російські окупанти вдарили по селу Миколаївка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської МВА.
«Вночі село Миколаївка зазнало чергового обстрілу з РСЗВ «Смерч», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житло мирних жителів. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
У відомстві закликали мирних жителів евакуюватися до безпечніших регіонів України.
Раніше ми писали, що російські війська 29 липня обстріляли Покровськ Донецької області, у місті усувають наслідки руйнувань. Внаслідок атак поранення дістала жінка 1946 року народження, вона перебуває у лікарні.
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