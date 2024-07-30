Окупанти вдарили по Миколаївці: пошкоджено інфраструктурний об'єкт та будинки

Росіяни обстріляли Миколаївку Фото: Новогродівська ГВА

У ніч проти 30 липня російські окупанти вдарили по селу Миколаївка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської МВА.



«Вночі село Миколаївка зазнало чергового обстрілу з РСЗВ «Смерч», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житло мирних жителів. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

У відомстві закликали мирних жителів евакуюватися до безпечніших регіонів України.



Раніше ми писали, що російські війська 29 липня обстріляли Покровськ Донецької області, у місті усувають наслідки руйнувань. Внаслідок атак поранення дістала жінка 1946 року народження, вона перебуває у лікарні.