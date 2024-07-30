Армія РФ активна на Покровському напрямку: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту зросла до 74. Станом на 16:15 російські окупанти активні на Покровському напрямку, в деяких населених пунктах йдуть бої. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно — на Покровському напрямку», — йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, ситуація на передовій така:



Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей.



На Харківському напрямку сьогодні сталося чотири бойові зіткнення. Наші війська завадили трьом атакам росіян поблизу Вовчанська.



На Куп'янському напрямку росіяни тричі намагалися покращити тактичне становище у районах Новоосинового та Піщаного.



На Лиманському напрямі російські окупанти атакують у районах Макіївки, Невського, Верхньокам'янського, Переїзного, Виїмки та у Серебрянському лісі.

Триває бій у районі Часового Яру на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватися на позиції Сил оборони, одна атака вже відбита.



На Торецькому напрямку загарбники за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакували позиції наших військ. Наразі бої продовжуються поблизу Північного та Нью-Йорка.



Напружена ситуація залишається на Покровському напрямі. У районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Лисичного, Тимофіївки та Яснобродівки тривають запеклі бої.



На Курахівському напрямі триває одне зіткнення в районі Красногорівки. Дев'ять ворожих штурмів було відбито поблизу Парасковіївки та Костянтинівки.



На Времівському напрямку ЗСУ відбили чотири штурмові атаки у бік Великої Новосілки.



На Оріхівському напрямку одна атака успішно відбита нашими захисниками. Загарбники активно застосовують авіацію районами населених пунктів Омельник, Новоандріївка та Новоданилівка.



Раніше ми писали, що у Залізному та Північному на підступах до Торецька Донецької області продовжуються бої.