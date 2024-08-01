Российские оккупанты убили двух женщин в Никополе и ранили одного человека

Россияне ударили по Никополю. Фото: Сергей Лысак

Оккупационные войска РФ в очередной раз били по Никополю Днепропетровской области из артиллерии. В результате ударов погибли мать и дочь, кроме того, пострадал мужчина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«В Никополе погибли две женщины — мама и дочь. Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72. Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов», — написал он.

По словам Лысака, пострадал 46-летний мужчина, он будет лечиться дома.

Начальник ОВА отметил, что россияне повредили многоэтажные дома, в одной из них загорелся балкон. Также повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа и автобусы.



Ранее мы писали, что город Марганец Днепропетровской области 23 июля попал под российский обстрел. В результате атаки трое детей получили ранения.