Російські окупанти вбили двох жінок у Нікополі та поранили одну людину

Росіяни вдарили по Нікополі. Фото: Сергій Лисак

Окупаційні війська РФ в черговий раз били Нікополем Дніпропетровської області з артилерії. Внаслідок ударів загинули мати та дочка, крім того, постраждав чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«У Нікополі загинули дві жінки — мама та дочка. Однією було 40 років. Інший сьогодні виповнилося 72. Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони потрапили містом десятком снарядів», — написав він.

За словами Лисака, постраждав 46-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.

Начальник ОВА зазначив, що росіяни пошкодили багатоповерхові будинки, в одній із них спалахнув балкон. Також пошкоджено приватні будинки, пожежну частину, коледж, школу та автобуси.



Раніше ми писали, що місто Марганець Дніпропетровської області 23 липня потрапило під російський обстріл. Внаслідок атаки троє дітей отримали поранення.