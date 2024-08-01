Отключения света в Украине 1 августа не прогнозируются — «Укрэнерго»

Отключать свет в Украине сегодня не планируют

В Украине стабилизировалось потребление электроэнергии. Отключения света не прогнозируются. Об этом сообщило «Укрэнерго» в четверг, 1 августа.

«Потребление стабилизировалось на одном уровне. Вчера, 31 июля, суточный максимум был таким же, как и позавчера, 30 июля. Сегодня, 1 августа, на 9:30 потребление также соответствует отметке вчерашнего утра», — говорится в сообщении.

Вместе с тем из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 496 населенных пунктов. В частности, из-за боевых действий есть обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

По техническим причинам обесточивались потребители в Кировоградской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области по состоянию на утро 31 июля без электричества оставались 158 населенных пунктов.