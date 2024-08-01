Відключення світла в Україні 1 серпня не прогнозується — «Укренерго»

Вимикати світло в Україні сьогодні не планують

В Україні стабілізувалося споживання електроенергії. Вимкнення світла не прогнозується. Про це повідомило «Укренерго» у четвер, 1 серпня.

«Споживання стабілізувалося на одному рівні. Учора, 31 липня, добовий максимум був таким самим, як і позавчора, 30 липня. Сьогодні, 1 серпня, на 9:30 споживання також відповідає позначці вчорашнього ранку», — йдеться у повідомленні.

Водночас через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлено 496 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Кіровоградській та Чернігівській областях.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині станом на ранок 31 липня без електрики залишалися 158 населених пунктів.