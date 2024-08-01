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Жители оккупированного поселка в Куйбышевском районе жалуются на отсутствие воды

01 августа 2024, 16:17

Жители оккупированного поселка в Куйбышевском районе жалуются на отсутствие воды

В поселке Красный Пахарь нет воды. Фото: скрин с видео В поселке Красный Пахарь нет воды. Фото: скрин с видео

В оккупированном поселке Красный Пахарь Куйбышевского района Донецкой области проблема с водоснабжением. Местные жители ходят за водой на кладбище. Об этом передает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, в поселке вода отсутствует несколько месяцев. Жители уже готовы на подвоз шахтных вод, однако их нет. Скважину никто не запускает.

«От безысходности ходят на кладбище до ближайшего родника. Дорога не из лёгких: два километра пешком, потом в обход кладбища по «лепесткам» и спуск с горки. Да и вода грязная, но дончане готовы пропускать ее через марлю», — говорится в сообщении.

В свою очередь, коммунальные служба обвиняют во всем самих жителей, в частности, огородников. Якобы именно из-за них в кранах нет напора, но в населенном пункты засох урожай.

Жители призывают администрацию поселка организовать подвоз воды.  

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