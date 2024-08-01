Жителі окупованого селища у Куйбишевському районі скаржаться на відсутність води

У селищі Червоний Орач немає води. Фото: скрін з відео

В окупованому селищі Красний Пахар Куйбишевського району Донецької області проблема з водопостачанням. Місцеві жителі ходять за водою на цвинтар. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.



Як зазначається, у селищі вода відсутня вже кілька місяців. Мешканці вже готові на підвезення шахтних вод, проте їх нема. Свердловину ніхто не запускає.



«Від безвиході ходять на цвинтар до найближчого джерела. Два кілометри пішки, потім в обхід цвинтаря по пелюстках і спуск з гірки. Та й вода брудна, але донеччани готові пропускати її через марлю», — йдеться у повідомленні.



Своєю чергою, комунальні служби звинувачують у всьому самих мешканців, зокрема, городників. Нібито саме через них у кранах немає напору, але в населеному пункті засох урожай.



Мешканці закликають адміністрацію селища організувати підвезення води.



Раніше ми писали, що мешканці Кіровського району тимчасово окупованого Донецька 24 липня перекрили вулицю у місті через відсутність водопостачання.