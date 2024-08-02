Росіяни обстріляли Волноваху, є жертва та постраждала — Лубінець

У п'ятницю, 2 серпня, тимчасово окуповане місто Волноваха Донецької області потрапило під обстріл. Внаслідок атаки одна людина загинула, є постраждала. Про це повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець.



За його словами, це чергова провокація, РФ обстріляла Волноваху.



«Отримав смертельні поранення 76-річний чоловік, ще одна жінка поранена. Влучання відбулося по чотирьох різних локаціях», — зазначив омбудсмен.



Лубінець закликав міжнародні організації, ООН та ОБСЄ, зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах.



Раніше ми писали, що в окупованому Донецьку поранено шістьох людей внаслідок скидання вибухівки з дрона. Це сталося на ринку селища шахти Абакумова в Кіровському районі міста, повідомляють очевидці та угруповання «ДНР».