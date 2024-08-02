2,5 роки під обстрілами РФ: жителі Лиману виживають у підвалах

Відтоді як російські війська активізували наступ практично вздовж усієї лінії фронту на сході України, Лиман Донецької області все частіше потрапляє під вогонь. По місту б'ють «Іскандерами», скидають КАБи, долітають туди й інші снаряди.
Повідомлення про поранених і загиблих надходять майже щодня. Навколо міста розташовані вигорілі соснові ліси, розбиті придорожні заправки. Стела на в'їзді в місто, як і багато інших, розписана руками українських захисників і волонтерів, які, як і Юрій, привозять сюди гуманітарну допомогу, щоб підтримати жителів, що залишилися.
«Ми зараз приїхали в місто Лиман. Намагаємося щотижня їздити в прифронтові міста, села. Привозити гуманітарний вантаж. Зараз будемо роздавати, заїдемо в один з районів Лимана, там буде десь людей 50-60, зараз будемо роздавати їм гуманітарну допомогу», — розповідає волонтер Юрій Широков.
З того часу, як Сили оборони звільнили Лиман восени 2022 року, місто жило в атмосфері тимчасового затишшя. Сюди вдалося повернути світло та частково газ. Але лінія фронту лише за 15 кілометрів. Будь-яка активізація російської армії створює загрозу населеному пункту. За словами місцевих, прилітає здебільшого після обіду.
Зруйнований будинок у Лимані. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»
«Коли прилітає — то хріново. А коли не летить, то ще й нічого», — пояснює мешканка Лимана Любов.
Місцеві жителі зустрічають Юрія, як рідного. Сьогодні він привіз картоплю, цибулю, печиво та інші продукти. У місті залишаються переважно літні люди. У рідкісні моменти відносного затишшя вони виходять зустріти волонтерів або представників місцевої влади, які теж привозять допомогу.
Волонтер Юрій Широков надає допомогу мешканцям Лиману. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»
«У нас же на лінії зіткнення світло не відключають. І вода є влітку. Взимку тільки немає. Ми тут як магнати живемо. Як у Конча-Заспі», — шуткує Любов.
64-річна жінка, попри важку ситуацію, не втрачає почуття гумору. Її діти та онуки виїхали із зони бойових дій. 6 червня обласна військово-цивільна адміністрація оголосила про евакуацію з Лиману сімей із дітьми. З того моменту вдалося вивезти з міста близько 150 неповнолітніх дітей.
До повномасштабного російського вторгнення в Лимані проживало понад 20 тисяч людей. Нині менше ніж 9 тисяч.
Зруйнований російськими обстрілами Лиман. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»
«Це ми божевільні на всю голову. Я вдома! Та нічого не чекаю! Мені вже хочеться, щоб не "гупали". Хоча в підвалі третій рік уже», — додає Любов.
Багато людей, чиї квартири та будинки зруйновані, живуть уже два з половиною роки в підвалах. Тут же ховаються від обстрілів, облаштували все необхідне для життя.
На випадок відключення електрики - є акумулятори. Для місцевих мешканців це буде вже третя зима в підвалах. Кажуть - звикли. До опалювального сезону готують буржуйки, дрова привозить місцева влада. Люди не хочуть їхати й залишаються в місті.
Мешканці Лиману облаштували підвали, щоби врятуватися від обстрілів окупантів. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»
«Ви знаєте, я була в Італії - місяць пробула. У мене в Дніпрі живе сваха, невістка, і внучка. Там 3-кімнатна квартира, я можу в будь-який час сісти й поїхати туди до них. Але вибачте, дома є дома. Син у мене в ЗСУ. Я не можу, куди їхати, якщо тут усе своє. Якби в нас пенсії були по 20 тисяч, то можна було б і квартиру десь винаймати. З нашою пенсією нам тільки в підвалі й доживати», — нарікає мешканка Лиману Ніна.
Наразі місцеві живуть коштом своєї пенсії, яка приходить на картки, банкомати в Лимані працюють і з цим проблем немає. Щоправда, через обстріли, що почастішали, вже близько місяця магазини відкриті тільки до 13:00.
Ліки літнім лиманцям привозять переважно на замовлення - або родичі, або волонтери. Тим часом ситуація на лінії фронту загострюється щодня, і жителі Лиману мріють лише про те, щоб війна скоріше закінчилася, і вони могли повноцінно почати відновлювати своє місто.
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