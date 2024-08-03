Через обстріл РФ в українських областях побільшало аварійних відключень світла

Через російські обстріли 3 серпня знеструмлено понад 5 тисяч споживачів у Донецькій, Сумській та Херсонській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.



На Донеччині внаслідок обстрілу знеструмлено 5,3 тисячі абонентів в одному населеному пункті. На ранок залишається без напруги 161 населений пункт, всього без світла — 84,3 тисячі абонентів.



В одному з районів на Донеччині через бойові дії пошкоджено розподільчий газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилось майже 200 абонентів. Населений пункт вказано у повідомленні.



У Запорізькій області внаслідок бойових дій залишаються без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.



У Сумській області внаслідок бойових дій знеструмлено 72 абоненти у 3 населених пунктах. Загалом внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються 3,5 тисячі абонентів у 71 населеному пункті.



У Харківській області на ранок суботи внаслідок бойових дій без електропостачання понад 44 тисячі споживачів у 103 населених пунктах.



В одному із населених пунктів через бойові дії пошкоджено газопровід низького тиску. Від газопостачання відключено 100 абонентів.



У Херсонській області за минулу добу енергетики підключили 131 абонента у місті, але через нові обстріли знову знеструмили 55 абонентів. Загалом у Херсоні без електропостачання залишається 2565 абонентів.



Нині у 48 населених пунктах області без світла понад 26 тисяч абонентів.



У Чернігівській області внаслідок бойових дій без світла залишаються 1,2 тисячі споживачів у 22 населених пунктах.



На Дніпропетровщині в результаті бойових дій знеструмлювалося понад 6 тисяч споживачів, на ранок їх частково запитали.



Крім цього у Вінницькій області внаслідок атаки безпілотниками виникла масштабна пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.