За сутки в Донецкой области один человек погиб под российскими обстрелами, четверо ранены

За субботу, 3 августа, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате погиб один местный житель — в Покровске. Ещё четыре человека были ранены: 2 — в Покровске, по одному — в Мирнограда и Торецке.

Об этом сообщили сегодня в областной военной администрации.

Всего с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Донецкой области погибли 2 120 человек, 5 555 были ранены.

Напомним, в субботу, 3 августа, город Покровск Донецкой области дважды подвергался российскому обстрелу.