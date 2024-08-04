За добу на Донеччині одна людина загинула під російськими обстрілами, четверо поранені

За суботу, 3 серпня, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього загинув один місцевий житель — у Покровську. Ще четверо людей було поранено: 2 — у Покровську, по одному — у Мирнограді та Торецьку.

Про це повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації.

Всього з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на Донеччині загинуло 2 120 осіб, 5 555 було поранено.

Нагадаємо, в суботу, 3 серпня, місто Покровськ Донецької області двічі зазнавало російського обстрілу .