У «ЛНР» немає будь-якого залізничного сполучення з Росією — Лисогор

З Російської Федерації не готові курсувати поїзди навіть до міст Луганської області, окупованих у 2014 році. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Окупаційна влада посилається на відсутність дозволів від ФСБ, хоча її сусіди з «ДНР», де більш небезпечно, можуть похвалитися добрішими новинами», — зазначив він.



За даними Лисогора, загарбники нібито повідомили, що технічно все готове, проте ще протягом шести місяців на окупованій території збираються відремонтувати близько півтора десятка кілометрів шляху.



Раніше ми писали, що в окупованих Рубіжному та Сєвєродонецьку за певну суму грошей місцеві жителі отримують доступ до офіційно забороненого росіянами у прифронтових містах мобільного зв'язку, але в захопленому Лисичанську більш суворий контроль.