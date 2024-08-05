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ППО Сухопутних військ України в липні збила три Су-25 і 437 БпЛА різних типів

05 серпня 2024, 13:45

ППО Сухопутних військ України в липні збила три Су-25 і 437 БпЛА різних типів

Російський штурмовик Су-25. Фото: відкриті джерела Російський штурмовик Су-25. Фото: відкриті джерела

Підрозділи ППО Сухопутних військ України знищили понад 400 повітряних цілей РФ у липні, як у тилу, так і вздовж лінії бойового зіткнення. Про це в телеграмі написав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За останній тиждень липня ППО Сухопутних військ знищила 217 одиниць засобів повітряної розвідки та нападу противника, а за липень загалом – 446, серед них:

  • Літаки Су-25 — 3 од.;
  • Крилаті ракети Х59/69 — 1 од.;
  • Крилаті ракети Х101/555 — 5 од.;

а також 437 БпЛА різних типів:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 84 од.;
  • БпЛА Орлан-10/30 — 14 од.;
  • БпЛА Zala — 75 од.;
  • БпЛА Ланцет — 115 од.;
  • БпЛА Supercam — 17 од.;
  • БпЛА Привіт-82 — 109 од.;
  • БпЛА Блискавка та н/т — 23 од.;

Раніше, 19 липня, на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Пізніше, 23 липня, вдалося збити ще один російський Су-25 у Донецькій області.

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