ППО Сухопутних військ України в липні збила три Су-25 і 437 БпЛА різних типів

Підрозділи ППО Сухопутних військ України знищили понад 400 повітряних цілей РФ у липні, як у тилу, так і вздовж лінії бойового зіткнення. Про це в телеграмі написав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За останній тиждень липня ППО Сухопутних військ знищила 217 одиниць засобів повітряної розвідки та нападу противника, а за липень загалом – 446, серед них:
а також 437 БпЛА різних типів:
Раніше, 19 липня, на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Пізніше, 23 липня, вдалося збити ще один російський Су-25 у Донецькій області.
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