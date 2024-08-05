На Донеччині триває примусова евакуація сімей з дітьми — у списку з'явилися нові селища та міста

Уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію дітей з їхніми сім'ями із низки населених пунктів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Йдеться про села Маринівка, Михайлівка, Лисівка та міста Новогродівка Новогродівської територіальної громади, села Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка, Новоекономічне, селах Константинопольське та Острівське.



«За рекомендацією командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Андрія Гнатова ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із Селідового», — зазначив Філашкін.



Крім цього, примусово евакуюватимуть дітей із населених пунктів, наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів.