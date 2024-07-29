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С 6 августа начнется эвакуация жителей Донетчины в Ровенскую область: как записаться

29 июля 2024, 18:46

С 6 августа начнется эвакуация жителей Донетчины в Ровенскую область: как записаться

С 6 августа начнется бесплатная эвакуация в Ровенскую область для жителей Донетчины. Каждый желающий может выехать из опасного региона на запад Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.

«Согласно решению Правительственного Координационного штаба, в течение августа текущего года обязательная эвакуация будет осуществляться в Ровенскую область специальным поездом, 1 раз в 8 дней (06.08; 14.08; 22.08; 30.08)», — говорится в сообщении.

Что необходимо сделать, чтобы выехать в Ровенскую область:

  • оставить заявку по телефонам 0800408911, 0988903318 или 0662856290; для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью — 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048;
  • добраться до места сбора в вашем населенном пункте, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в городе Покровск.

В ведомстве отметили, что каждый житель Донетчины будет жить в учреждениях коммунальной формы собственности или в частных домах Ровенской области.

Кроме того, некоторые категории ВПО получат ежемесячную выплату пособия, гуманитарную, психологическую и медицинскую помощи. 

Ранее мы писали, что в громады Волынской области 29 июля были успешно эвакуированы 73 жителя Донецкой области. Среди них — 21 ребенок и 7 человек с инвалидностью. 

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