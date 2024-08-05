Еще двух человек смогли вывезти с оккупированной Луганщины

С временно захваченной части Луганской области удалось эвакуировать еще двух человек. Как отметили в министерстве по вопросам реинтеграции, они не могли самостоятельно оттуда уехать.



Так, в одну из общественных организаций недавно обратилась девушка с просьбой помочь эвакуировать ее мать и брата с временно оккупированной Луганщины.



Сама девушка живет в Харьковской области. Два года назад оккупаций она была разлучена с родными.



«К возвращению семьи присоединились представители Минреинтеграции в сотрудничестве с "Украинской сетью за права ребенка", "Плуритоном" и волонтерской организацией "Помогаем выехать"», — отметили в министерстве.