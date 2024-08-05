Ще двох людей змогли вивезти з окупованої Луганщини

З тимчасово захопленої частини Луганської області вдалося евакуювати ще двох людей. Як зазначили у міністерстві з питань реінтеграції, вони не могли самостійно звідти виїхати.



Так, до однієї з громадських організацій нещодавно звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати її матір та брата із тимчасово окупованої Луганщини.



Сама дівчина живе у Харківській області. Два роки тому окупацій її розлучили з рідними.



«До повернення сім'ї приєдналися представники Мінреінтеграції у співпраці з "Українською мережею за права дитини", "Плуритоном" та волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати"», — зазначили у міністерстві.