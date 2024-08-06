Примусова евакуація на Донеччині: з Мирнограда мають вивести понад 2 тисячі дітей

В.о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк розповів, що з Мирнограда Донецької області проведуть евакуацію сімей з дітьми. З міста мають вивезти понад 2 тисячі дітей. Про це передає Суспільне Донбас.



За його словами, мають евакуювати близько 2400 дітей. Наразі адміністрація повідомляє всіх батьків про примусову евакуацію.



«Зараз ми уточнюємо списки дітей, тому що є батьки, які надали некоректну інформацію. Робимо продзвін всіх батьків, у кого є діти, також будемо робити подомовий обхід. Є категорії батьків, які готові виїхати, але їм потрібна допомога, є батьки, які готові виїжджати своїм транспортом, є ті, які ще не вирішили, але вони не проти, і ті, які не хочуть виїжджати — з ними треба окремо працювати, щоб прийняли таке рішення (евакуацію — ред.). Насильно ми не можемо забрати й вивезти. Тільки умовляти», — зазначив він.



Раніше ми писали, що уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію дітей із їхніми сім'ями із низки населених пунктів Донецької області.