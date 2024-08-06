В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет 7 августа

По состоянию на среду, 7 августа, по всей территории Украины не будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будет весь день. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Завтра, 7 августа, отключения применяться не будут. При изменении ситуации — о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.



В ведомстве призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.



Ранее журналист «Новостей Донбасса» опубликовал статью, в которой рассказывается более подробно по поводу ситуации с электроэнергией.