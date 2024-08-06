В «Укренерго» розповіли, чи вимикатимуть світло 7 серпня

Станом на середу, 7 серпня, по всій території України не діятимуть графіки відключення електроенергії. Світло буде цілий день. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Завтра, 7 серпня, відключення не застосовуватимуться. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.



У відомстві закликали українців користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.



Раніше журналіст «Новин Донбасу» опублікував статтю, в якій розповідається докладніше щодо ситуації з електроенергією в Україні.