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В «Укренерго» розповіли, чи вимикатимуть світло 7 серпня

06 серпня 2024, 18:02

В «Укренерго» розповіли, чи вимикатимуть світло 7 серпня

Станом на середу, 7 серпня, по всій території України не діятимуть графіки відключення електроенергії. Світло буде цілий день. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

«Завтра, 7 серпня, відключення не застосовуватимуться. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали українців користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Раніше журналіст «Новин Донбасу» опублікував статтю, в якій розповідається докладніше щодо ситуації з електроенергією в Україні.

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