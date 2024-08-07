ПВО ночью сбила все российские дроны-камикадзе — Олещук

Российские оккупанты 7 августа ударили по Украине ударными дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила все российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 7 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск и Ейск — РФ», — отметил он.

По словам Олещука, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 30 ударных беспилотников.



В результате противовоздушного боя все БпЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.



Ранее мы писали, что российская армия продолжает продвигаться на восточном участке фронта. В частности, противник давит на Силы обороны в Донецкой области.