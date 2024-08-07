Армия РФ продвинулась возле Никольского в Донецкой области — DeepState

Зафиксировано продвижение российских военных возле населённого пункта Никольское в Донецкой области. Карта DeepState

Российская армия продолжает продвигаться на восточном участке фронта. В частности, противник давит на Силы обороны в Донецкой области. Об этом сообщает военно-аналитический ресурс DeepState.

Отмечается, что агрессор продвинулся возле населенного пункта Никольское, в Нью-Йорке и Желанном. Уточнена линия столкновения в Глубоком.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2 возле Ивановки, а также о продвижении армии РФ в населенных пунктах Пивничне, Зализне, Желанное, Сергеевка, Ивановка, у Лисичного и Желанного.