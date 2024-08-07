ППО вночі збила всі російські дрони-камікадзе — Олещук

Російські окупанти 7 серпня вдарили по Україні ударними дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила всі російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«У ніч на 7 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Приморсько-Ахтарськ і Єйськ — РФ», — зазначив він.
За словами Олещука, сили та засоби протиповітряної оборони знищили 30 ударних безпілотників.
Внаслідок протиповітряного бою всі БПЛА збиті у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.
Раніше ми писали, що російська армія продовжує просуватися на східній ділянці фронту. Зокрема, противник тисне на Сили оборони на Донеччині.
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