ППО вночі збила всі російські дрони-камікадзе — Олещук

Російські окупанти 7 серпня вдарили по Україні ударними дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила всі російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 7 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Приморсько-Ахтарськ і Єйськ — РФ», — зазначив він.

За словами Олещука, сили та засоби протиповітряної оборони знищили 30 ударних безпілотників.



Внаслідок протиповітряного бою всі БПЛА збиті у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.



Раніше ми писали, що російська армія продовжує просуватися на східній ділянці фронту. Зокрема, противник тисне на Сили оборони на Донеччині.