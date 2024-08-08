Без света на Донетчине остаются 135 населенных пунктов

В Донецкой области по состоянию на утро 8 августа без электроснабжения остаются 135 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе.



«На утро остаются без напряжения 135 населенных пунктов, что в целом составляет 79,8 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.



В Минэнерго уточнили, что вследствие российских обстрелов за 7 августа обесточены 1,4 тыс. абонентов в 3 населенных пунктах. Энергетики дали свет 8,9 тыс. абонентам в 8 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что из-за российских обстрелов 3 августа обесточены более 5 тысяч потребителей в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.